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Иранские военные назвали поражением США согласование меморандума между Вашингтоном и Тегераном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Согласование меморандума о взаимопонимании между Вашингтонон и Тегераном является победой иранского народа и поражением Соединенных Штатов в более чем 100-дневной войне, заявил в понедельник утром Центральный штаб вооруженных сил Ирана, предает телеканал PressTV.

"Воля иранского народа успешно навязана врагам", - говорится в заявлении. Центральный штаб, приветствуя "непоколебимую решимость" военнослужащих, подчеркнул, что стальная воля иранского народа является непреодолимым барьером против всех форм агрессии и остается единственным путем к победе.

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"По милости Всемогущего Бога и под командованием лидера Исламской революции иранский народ и его бойцы доказали, что у злобных американских и сионистских врагов нет иного выбора, кроме как признать поражение и сдаться", - отмечается в заявлении.

Оно прозвучало вскоре после того, как Министерство иностранных дел Ирана объявило о завершении работы над меморандумом о взаимопонимании между Ираном и США, который будет официально подписан в пятницу в Швейцарии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади подтвердил, что текст меморандума окончательно согласован и что, согласно документу, немедленно и окончательно прекращается война и военные действия на различных фронтах, включая Ливан, а также военно-морская блокада США против Ирана.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вашингтон Иран Ливан США
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