Российские ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На Солнце произошла сильная вспышка класса М, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) имени Федорова.

"28 апреля в 15:33 по Москве в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N14W37) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 23 минуты", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.