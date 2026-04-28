В Еврокомиссии сменятся руководители директоратов энергетики и торговли

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия проводит перестановки в ключевых департаментах энергетики и торговли в контексте крупного топливного кризиса и нестабильной международной торговой обстановки, сообщает издание Euractiv со ссылкой на чиновников Евросоюза.

Перестановки в исполнительном органе ЕС вступят в силу 1 июня, когда Селин Гоэр, французская кадровая чиновница, возглавит Генеральный директорат по энергетике (DG ENER), а нынешняя глава департамента энергетики Дитте Юль Йоргенсен станет руководителем Генерального директората по торговле (DG TRADE).

"Этот шаг предпринимается на фоне растущей неопределенности в сфере торговли и надвигающегося энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке", - отмечает близкий к институтам ЕС портал.

Возглавляющая в настоящее время департамент торговли Сабина Вайанд будет переведена на должность специальной советницы "вне класса" в генеральном секретариате Еврокомиссии. Немецкая чиновница также будет работать в Европейском университетском институте во Флоренции, как следует из ее электронного письма сотрудникам DG TRADE.

"После 32 лет работы в комиссии я решила, что пришло время для новых приключений. Поэтому я покидаю свой пост", - написала она.