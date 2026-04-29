Путин проведет переговоры с президентом Республики Конго

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 апреля проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибудет в Россию с государственным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития дружественных российско-конголезских связей в различных областях, а также обменяться мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении.