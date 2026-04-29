Лавров отправится с визитом в Казахстан

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров с 29 по 30 апреля посетит Астану с официальным визитом.

"Глава российского внешнеполитического ведомства будет принят президентом Республики Казахстан и проведет переговоры с министром иностранных дел этой страны", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что "основное внимание в ходе встреч будет уделено вопросам укрепления двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства, союзничества, в том числе в свете предстоящих контактов на высшем уровне".

"В таком контексте предполагается рассмотреть вопросы двусторонней повестки дня, а именно уплотнение связей в политической и торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, взаимодействия на общих интеграционных площадках, прежде всего, это ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС", - отметила Захарова.

Дипломат добавила, что "министры обменяются мнениями по представляющей взаимный интерес региональной повестке дня, "сверят часы" по наиболее актуальным международным проблемам".

