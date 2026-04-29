В Минобороны Ирана заявили, что США больше не могут диктовать Тегерану условия

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты больше не могут "диктовать условия" другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской Республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение.

"США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий.

Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран не считает войну с США и Израилем оконченной, поскольку военная обстановка все еще сохраняется.

"Мы не считаем войну оконченной. Наша нынешняя обстановка все еще соответствует военному времени. Иранский народ может быть уверен, что если враг снова прибегнет к агрессии, он столкнется с новым оружием и новым ответом со стороны Ирана", - заявил он.

По его словам, если Соединенные Штаты и Израиль снова совершат нападение и поставят под угрозу безопасность Ирана, они определенно столкнутся с более жестким ответом, чем раньше.