Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник.

ИИ-сектор сильно потерял в рыночной стоимости после сообщений СМИ о том, что OpenAI не достигает собственных целей в области выручки и привлечения пользователей. Компания назвала эти сообщения "кликбейтом" и заявила, что наблюдает рост спроса со стороны бизнес-клиентов и рекламодателей.

Заверения OpenAI не произвели должного эффекта на инвесторов, оставшись в тени опасений неоправданности взрывного роста капитальных затрат на ИИ-инфраструктуру.

Капитализация Amazon.com Inc. по итогам торгов сократилась на 0,5%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,1%, Nvidia Corp. - на 1,6%, Oracle Corp. - на 4,1%, Super Micro - на 2,2%, CoreWeave - на 5,8%, Advanced Micro Devices - на 3,4%, Broadcom - на 4,4%, Micron - на 3,9%. При этом Microsoft Corp. увеличила ее на 1%.

Акции нефтяной Marathon Petroleum подорожали вслед за нефтью на 2,4%, Exxon Mobil - на 1,6%, Chevron Corp. - на 1,9%, Devon Energy - на 2,7%, Occidental Petroleum - на 2,3%, ConocoPhillips - на 2,2%.

Цена бумаг UPS упала на 4%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки сократила чистую прибыль в первом квартале на 29%, выручку - на 1,6%.

Coca-Cola Co. нарастила рыночную стоимость на 3,9%. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль в январе-марте на 18%, выручку - на 12%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка. Компания также улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли.

Котировки акций T-Mobile повысились на 2,2% после новостей о планах сотового оператора создать два стратегических совместных предприятия в сфере оптоволоконной связи и инвестировать в них $2,7 млрд.

Во вторник началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое станет последним для Джерома Пауэлла в качестве главы регулятора. Рынок склоняется к тому, что американский ЦБ оставит процентные ставки на прежнем уровне.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 0,05% - до 49141,93 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,49% - до 7138,80 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,90% и закрылся на отметке 24663,80 пункта.