Внеочередные парламентские выборы пройдут в Косово

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Скупщина автономного края Косово и Метохия распущена в полночь на среду по вердикту Конституционного суда после того, как депутатам не удалось избрать председателя.

"Движению "Самоопределение" главы регионального правительства Альбина Курти не удалось убедить оппозицию совместно проголосовать за нового председателя парламента, таким образом край вновь оказался в ситуации политического и институционального кризиса, выход из которого – внеочередные парламентские выборы", - сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Он напоминает, что предыдущие парламентские выборы прошли в Косово и Метохии четыре месяца назад, но за это время депутатам так и не удалось избрать нового председателя, что является необходимым условием для начала работы новых составов правительства и парламента.

Конституционный суд в Приштине дал депутатам срок на избрание нового председателя до полуночи 28 апреля.

Преимущественно албанские власти сербского автономного края Косово и Метохия в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость под названием Республики Косово, которая в настоящее время является частично признанным государством. Сербия отказалась признавать независимость Косово, так как это её исторические земли. Россия также не признает независимости Косово.

