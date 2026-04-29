Польша закупит противотанковые мины для дистанционного минирования на $936 млн

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Агентство вооружений при Минобороны Польши подписало контракт с заводом BELMA в Быдгоще на поставку 360 тыс. мин общей стоимостью более $930 млн, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Сообщается, что противотанковые мины предназначаются для систем дистанционного минирования BAOBAB-K, TMN и Kroton. Стоимость контракта составляет 3,5 миллиарда злотых или $936 млн в эквиваленте, поставки запланированы на 2027-2029 годы.

"Мины значительно повысят способность польской армии быстро создавать противотанковые заграждения. Используемые противотанковые мины MN-123 позволяют эффективно уничтожать вражескую технику. Современная архитектура системы обеспечивает высокую степень автоматизации и цифровую регистрацию минных полей", - говорится в сообщении.

Brent подорожала почти на 3% до $114,57 за баррель

Астронавт НАСА Бернхем войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-30"

Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Нефть Brent подорожала до $111,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 29 апреля

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Демократы в Конгрессе США могут подать иск против Трампа из-за ситуации с Ираном

WSJ сообщила о поручении Трампа готовиться к затяжной блокаде Ирана

Госдеп готовит памятные паспорта с изображением Трампа к 250-летию США

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1958 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9174 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов