Польша закупит противотанковые мины для дистанционного минирования на $936 млн

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Агентство вооружений при Минобороны Польши подписало контракт с заводом BELMA в Быдгоще на поставку 360 тыс. мин общей стоимостью более $930 млн, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Сообщается, что противотанковые мины предназначаются для систем дистанционного минирования BAOBAB-K, TMN и Kroton. Стоимость контракта составляет 3,5 миллиарда злотых или $936 млн в эквиваленте, поставки запланированы на 2027-2029 годы.

"Мины значительно повысят способность польской армии быстро создавать противотанковые заграждения. Используемые противотанковые мины MN-123 позволяют эффективно уничтожать вражескую технику. Современная архитектура системы обеспечивает высокую степень автоматизации и цифровую регистрацию минных полей", - говорится в сообщении.