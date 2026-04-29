В Грузии появилась должность госминистра по координации правоохранительных органов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Грузии принял в среду поправки к закону "О структуре, полномочиях и порядке деятельности правительства", которыми в состав правительства вводится должность государственного министра по координации правоохранительных органов.

Депутаты утвердили на новый пост Мамуку Мдинарадзе, возглавлявшего Службу госбезопасности Грузии. Он также будет исполнять в правительстве функции вице-премьера.

Председатель парламента Шалва Папуашвили сообщил на заседании, что Мдинарадзе вступит в должность уже с четверга. Он пожелал Мдинарадзе успехов на посту вице-премьера. "Важно, чтобы в условиях сегодняшних вызовов координация правоохранительных органов была эффективной", - сказал спикер парламента.

Грузия Мамука Мдинарадзе
