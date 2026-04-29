В ЕС запущена платформа для оценки совместно с Украиной новых военных технологий

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о запуске новой платформы для оценки военных технологий в условиях реальных боевых действий в рамках совместной с Украиной инициативы - BraveTechEU по ускоренному внедрению инноваций в украинскую оборонную промышленность.

"Платформа, получившая бюджет в 35 млн евро, призвана ускорить внедрение приоритетных инноваций непосредственно на украинском поле боя. Реализация уже началась: первые отборочные мероприятия запланированы на июнь 2026 года, за которыми последуют начальные полевые испытания и оценочные кампании осенью 2026 года в тесном сотрудничестве с Украиной", - сообщается в коммюнике ЕК.

Эта инициатива, отмечают в Еврокомиссии, укрепляет оборонный сектор ЕС, "преодолевая разрыв между европейскими лабораториями и неотложными потребностями на передовой" и оказывая при этом поддержку Украине.

В сообщении ЕК поясняется, что объявленная платформа следует за первым этапом BraveTechEU, который был поручен консорциуму компаний, сформированному Civitta, Starburst Accelerator и Darkstar. "Этот консорциум выявил и отобрал наиболее перспективные решения среди новаторов со всей Европы. Новая запущенная испытательная платформа теперь позволит провести эти технологии через строгие испытания, моделирующие конкретные оперативные условия", - сказано в коммюнике.