Поиск

В ЕС запущена платформа для оценки совместно с Украиной новых военных технологий

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о запуске новой платформы для оценки военных технологий в условиях реальных боевых действий в рамках совместной с Украиной инициативы - BraveTechEU по ускоренному внедрению инноваций в украинскую оборонную промышленность.

"Платформа, получившая бюджет в 35 млн евро, призвана ускорить внедрение приоритетных инноваций непосредственно на украинском поле боя. Реализация уже началась: первые отборочные мероприятия запланированы на июнь 2026 года, за которыми последуют начальные полевые испытания и оценочные кампании осенью 2026 года в тесном сотрудничестве с Украиной", - сообщается в коммюнике ЕК.

Эта инициатива, отмечают в Еврокомиссии, укрепляет оборонный сектор ЕС, "преодолевая разрыв между европейскими лабораториями и неотложными потребностями на передовой" и оказывая при этом поддержку Украине.

В сообщении ЕК поясняется, что объявленная платформа следует за первым этапом BraveTechEU, который был поручен консорциуму компаний, сформированному Civitta, Starburst Accelerator и Darkstar. "Этот консорциум выявил и отобрал наиболее перспективные решения среди новаторов со всей Европы. Новая запущенная испытательная платформа теперь позволит провести эти технологии через строгие испытания, моделирующие конкретные оперативные условия", - сказано в коммюнике.

ЕС ЕК Украина BraveTechEU Civitta Starburst Accelerator Darkstar
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ОАЭ ждут возвращения российских туристов в июне

 В ОАЭ ждут возвращения российских туристов в июне

Лондон лишил аккредитации российского дипломата

 Лондон лишил аккредитации российского дипломата

Глава "Росатома" заявил, что ситуация по АЭС "Бушер" проясняется

Brent подорожала почти на 3% до $114,57 за баррель

Астронавт НАСА Бернхем войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-30"

Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

 Израиль объявил о санкциях против инициативы "Глобальная флотилия Сумуд" по поставке грузов в сектор Газа

Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

 Рубио обвинил Кубу в предоставлении территории разведкам стран-противников США

Нефть Brent подорожала до $111,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 29 апреля

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1958 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов