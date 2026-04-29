Банковский комитет Сената США одобрил кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Банковский комитет Сената США в среду одобрил кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) 13 голосами против 11, передает Bloomberg.

Это открывает путь к его утверждению непосредственно Сенатом до окончания 15 мая срока действия полномочий нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Распределение голосов банковского комитета соответствовало партийной принадлежности его членов. Республиканцы поддержали кандидатуру Уорша, в то время как демократы высказались против.

В среду завершается двухдневное заседание ФРС.