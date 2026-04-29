Пауэлл останется в совете управляющих ФРС, уйдет, когда сочтет целесообразным

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл после ухода с этого поста останется в совете управляющих регулятора на какое-то время, заявил он на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.

"Я уйду, когда сочту это целесообразным", - сказал Пауэлл и пообещал, что не станет "теневым председателем" Федрезерва. Срок его полномочий на посту главы регулятора истекает 15 мая. Пауэлл назвал апрельскую пресс-конференцию последней для него в этой должности.

Он также поздравил Кевина Уорша с одобрением банковским комитетом Сената его кандидатуры на роль следующего главы ФРС.

"Это важный шаг вперед, и я желаю ему удачи в продолжении этого процесса", - отметил Пауэлл.

Кандидатуру Уорша еще предстоит утвердить непосредственно Сенату.

Вместе с тем Пауэлл отметил опасения по поводу "серии юридических атак" на ФРС. "Я беспокоюсь, что эти атаки бьют по организации и ставят под угрозу то, что действительно имеет значение для общества, а именно способность проводить денежно-кредитную политику без учета политических факторов", - сказал он.

В марте глава американского ЦБ говорил, что не намерен покидать совет управляющих до завершения Минюстом США расследования в отношении него. Расследование было прекращено на прошлой неделе. Оно было связано с перерасходом средств в рамках многолетнего проекта реконструкции здания штаб-квартиры Федрезерва.

Президент страны Дональд Трамп также неоднократно совершал вербальные нападки на Пауэлла из-за его подхода к денежно-кредитной политике.