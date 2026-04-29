Поиск

Армения и Азербайджан согласовали проекты инструкций для делимитационных работ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Армении и Азербайджана Мгер Григорян и Шахин Мустафаев на встрече в армянском курортном городе Агверан согласовали и обменялись текстами проектов инструкций по порядку проведения делимитационных работ, сообщил МИД Армении.

Речь идет о 13-й встрече госкомиссии по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном и комиссии по вопросам делимитации госграницы и пограничной безопасности между странами.

Стороны согласовали и осуществили обмен текстами проектов следующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ: "Инструкция о порядке работы делимитационных экспертных групп во время делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой"; "Инструкция о порядке создания делимитационной карты государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой"; "Инструкция о порядке оформления и издания документов делимитации государственной границы между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой". Затем они попросят свои правительства утвердить эти инструкции.

Григорян и Мустафаев отдельно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, отмечено, что транзит грузов в Республику Армения по территории Азербайджанской Республики успешно осуществляется и продолжается в настоящее время.

"С удовлетворением отмечено, что Азербайджан осуществляет поставки нефтепродуктов в Армению, что является показателем формирования торгово-экономических связей между двумя странами", - отметили в МИД Армении.

Кроме того, чиновники обсудили с бизнесменами развитие торгово-экономического сотрудничества, взаимных поставок товаров и услуг, а также транзитных перевозок.

В аппарате вице-премьера Мустафаева подтвердили эту информацию.

После встречи комиссий был подписан соответствующий протокол, стороны договорились определить дату следующей встречи комиссий в Азербайджане в рабочем порядке.

Азербайджан Армения Мгер Григорян Шахин Мустафаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

