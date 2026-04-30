США за время блокады перехватили 41 связанный с Ираном танкер
Суда перевозили в общей сложности 69 млн баррелей нефти
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США перехватили 41 связанный с Ираном танкер, на которых в общей сложности находилось 69 млн баррелей нефти, заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
"В настоящее время иранский режим не может продать 69 млн баррелей нефти, которые перевозил 41 танкер. Это более чем $6 млрд, которыми руководство Ирана не сможет воспользоваться для своей финансовой выгоды", - отметил адмирал.
Он подчеркнул, что "блокада очень эффективна, и американские войска по-прежнему полны решимости обеспечить ее полное соблюдение".