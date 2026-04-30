Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов

Советник верховного лидера Ирана предупредил США о последствиях новых ударов
Фото: EPA/TASS

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи Мохсен Резаи заявил, что новая агрессия в отношении Тегерана будет катастрофической для США.

"История зафиксирует, что иранский народ потопил американскую сверхдержаву в Персидском заливе и Оманском море", - цитирует заявление Резаи иранский телеканал Press TV.

"Следует ожидать, что мы возьмем в плен большое количество их военнослужащих", - добавил советник Хаменеи.

По мнению иранского чиновника, "наименее затратным вариантом" для США было бы принятие десяти условий, которые Иран выдвинул для урегулирования ситуации.

Резаи также отверг слухи о плохом состоянии здоровья верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Он назвал нового лидера "молодым, здоровым и энергичным" и заявил, что тот "благоразумно управляет делами страны".

"Месть за убитого лидера (верховного лидера аятоллы Али Хаменеи - ИФ) остается в силе и будет осуществлена только после уничтожения Израиля", - добавил Резаи.

В свою очередь командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани пообещал быстрый ответ на военные действия США против Ирана.

"Если они приблизятся еще на шаг, мы незамедлительно примем оперативные меры", - сказал Ирани.

Командующий отметил, что Вашингтон ошибочно предполагал, что сможет победить Тегеран в течение короткого времени. "Само это предположение теперь превратилось в шутку в военных академиях", - добавил Ирани.

"Мы объединены до последней капли нашей крови, чтобы отомстить за наших мучеников", - подчеркнул он.

Ранее неназванный иранский военный чиновник заявил, что США столкнутся с "беспрецедентными действиями", если амнриканская блокада иранских портов продолжится, сообщает Press TV.

"Сдержанность, проявляемая вооруженными силами до сих пор, была направлена на то, чтобы дать шанс дипломатии, позволив Соединенным Штатам узнать и принять условия Ирана для окончательного прекращения войны". Однако, "если американское упрямство и заблуждения продолжатся, а условия Ирана будут отвергнуты", предупредил чиновник, "враг вскоре должен ожидать иного ответа", - сказал собеседник телеканала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме.

"Они хотят урегулирования. Они не хотят, чтобы блокада продолжалась. А я не хочу ее отменять, потому что я не хочу, чтобы у них появилось ядерное оружие", - заявил он в интервью Axios в среду.

В то же время, по данным портала, американское военное командование уже разработало план "непродолжительных и интенсивных ударов" по Ирану на случай, если президент решит, что такие действия потребуются. Предполагается, что подобные удары придутся, в частности, по некоторым объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее поступали сообщения, что Иран предлагал открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады. Обсуждение же ядерной проблемы Тегеран предлагал перенести на более поздний срок. Американская сторона такое предложение не приняла.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
