Поиск

Путин осудил попытку покушения на Трампа и выразил поддержку президенту США

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой Дональдом Трампом решительно осудил попытку покушения на лидера США, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Вполне понятно, что Владимир Путин первым делом высказал слова поддержки президенту США в связи с попыткой покушения на него 25 апреля в гостинице "Вашингтон Хиллтон". К счастью, ни сам Дональд Трамп, ни его супруга, и никто из окружения не пострадали. А злоумышленник был оперативно нейтрализован службой охраны. Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия", - сказал Ушаков журналистам в среду.

Владимир Путин Дональд Трамп США Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 29 апреля

