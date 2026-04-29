Путин и Трамп отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, целый ряд масштабных инициатив уже конкретно обсуждается между представителями Москвы и Вашингтона, сообщили в Кремле.

"При обсуждении российско-американских отношений с обеих сторон говорилось о больших перспективах взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике, причем целый ряд масштабных инициатив в экономике, как отметили президенты, уже конкретно обсуждается между представителями наших государств", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам разговора Путина и Трампа.