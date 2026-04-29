Трамп сообщил, что в основном обсуждал с Путиным Украину и немного - Иран

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ряд вопросов, в том числе Иран, но сфокусирована беседа была на Украине.

"Мы говорили об Украине. И мы немного говорили об Иране. Мы обсудили несколько различных вопросов, в основном, Украину", - заявил он журналистам в Белом доме в среду.

Президент США выразил надежду на то, что сторонам удастся урегулировать украинский конфликт "относительно быстро". Он отметил, что, как ему кажется, Путин хотел бы этого.

Трамп подчеркнул, что разговор прошел хорошо.