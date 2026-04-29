Советник Белого дома Грюнбаум больше не будет участвовать в переговорах по Украине и Ирану

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Советник Белого дома Джош Грюнбаум больше не будет принимать участие в работе над урегулированием конфликта РФ и Украины, а также конфликта США с Ираном, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Бывший советник Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа Джош Грюнбаум больше не будет с ними работать по России и Украине или Ирану", - пишет издание со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.

По информации Politico, Грюнбаум в дальнейшем почти не будет заниматься вопросами внешней политики. Единственная обязанность в этой сфере, которая у него останется, будет заключаться в его работе в Совете мира, который сфокусирован на урегулировании ситуации в секторе Газа.

Издание пишет, что в последние недели Грюнбаум впал в немилость у нескольких высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа. Один из собеседников Politico пояснил, что многим не нравились его "склонность к саморекламе и резкий стиль работы". В частности, советник постоянно звонил различным членам администрации США и уделял много внимания тому, что о нем писали в СМИ.

Также один из источников отметил, что Уиткофф и Кушнер остаются на стороне Грюнбаума: они не просили отстранить его от участия в работе.

Ранее Грюнбаум был вовлечен в работу по урегулированию ряда конфликтов, в частности, он работал над урегулированием в секторе Газа, а также вместе с Уиткоффом и Кушнером посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.