Советник Белого дома Грюнбаум больше не будет участвовать в переговорах по Украине и Ирану

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Советник Белого дома Джош Грюнбаум больше не будет принимать участие в работе над урегулированием конфликта РФ и Украины, а также конфликта США с Ираном, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Бывший советник Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа Джош Грюнбаум больше не будет с ними работать по России и Украине или Ирану", - пишет издание со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.

По информации Politico, Грюнбаум в дальнейшем почти не будет заниматься вопросами внешней политики. Единственная обязанность в этой сфере, которая у него останется, будет заключаться в его работе в Совете мира, который сфокусирован на урегулировании ситуации в секторе Газа.

Издание пишет, что в последние недели Грюнбаум впал в немилость у нескольких высокопоставленных советников президента США Дональда Трампа. Один из собеседников Politico пояснил, что многим не нравились его "склонность к саморекламе и резкий стиль работы". В частности, советник постоянно звонил различным членам администрации США и уделял много внимания тому, что о нем писали в СМИ.

Также один из источников отметил, что Уиткофф и Кушнер остаются на стороне Грюнбаума: они не просили отстранить его от участия в работе.

Ранее Грюнбаум был вовлечен в работу по урегулированию ряда конфликтов, в частности, он работал над урегулированием в секторе Газа, а также вместе с Уиткоффом и Кушнером посещал Москву, где встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.

Иран США Украина Белый дом
Трамп заявил, что предложил Путину "небольшое перемирие" на Украине

Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

 Трамп заявил, что больше заинтересован в работе РФ над украинским урегулированием, а не над иранским кризисом

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%

Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

 Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

Ушаков по итогам разговора президентов сообщил о вере Трампа в близость сделки по Украине

Что произошло за день: среда, 29 апреля

Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

 Путин заявил Трампу, что цели СВО будут достигнуты в любом случае

Глава Пентагона заявил, что операция против Ирана имела огромный военный успех

 Глава Пентагона заявил, что операция против Ирана имела огромный военный успех

Швеция ужесточила требования для получения гражданства

 Швеция ужесточила требования для получения гражданства

США потратили на военную операцию в Иране $25 млрд

 США потратили на военную операцию в Иране $25 млрд
