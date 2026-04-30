Иран хочет обеспечить безопасность Персидского залива, устранить присутствие США

Об этом заявил верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Тегеран обеспечит безопасность Персидского залива и Ормузского пролива, а также добьется окончания американского присутствия в регионе.

"Иран, с благодарностью за дар управления Ормузским проливом, обеспечит безопасность региона Персидского залива и устранит злоупотребления врага на этом водном пути", - цитирует агентство "Тасним" заявление Хаменеи, приуроченное к Национальному дню Персидского залива.

"Светлое будущее региона Персидского залива будет без США, и оно будет служить прогрессу, комфорту и благополучию народов", - добавил Хаменеи.

По его словам, главный источник нестабильности в регионе - военное присутствие США, однако оно не смогло защитить ни американские базы, ни союзников Вашингтона в районе Персидского залива.

Он отметил, что Ормузский пролив из-за своей важности неоднократно привлекал внимание враждебных сил за пределами региона, однако иранцы смогли дать им отпор, в том числе в ходе недавней военной кампании.

Хаменеи сказал, что Иран и его соседи имеют общие интересы в отношении Персидского залива и Ормузского пролива, в отличие от "чужаков" за пределами региона. Он подчеркнул, что победа Ирана "станет предвестником нового порядка в регионе и мире".

Ранее в четверг президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что безопасность Персидского залива не должна зависеть от воли какой-либо одной страны, ее следует обеспечивать при помощи сотрудничества прибрежных государств.

13 апреля ВМС США начали морскую блокаду иранских портов. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что морская блокада Ирана является эффективной и он не намерен снимать ее до тех пор, пока стороны не придут к соглашению по иранской ядерной проблеме.

Также издание The Wall Street Journal со ссылкой на телеграмму Госдепа сообщило, что США предложили другим странам присоединиться к новой международной коалиции, чтобы возобновить беспрепятственный проход судов через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
