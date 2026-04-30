Глава Пентагона отверг обвинения демократов в провале операции против Ирана

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам отверг обвинения сенаторов-демократов в том, что война с Ираном была начата без доказательств непосредственной угрозы и велась без последовательной стратегии.

В вступительном слове Хегсет назвал демократов "безрассудными скептиками" и "пораженцами", которые не смогли признать многочисленные успехи американских военных против Ирана за последние два месяца и в других операциях с момента возвращения президента Дональда Трампа к власти.

Хегсет заявил, что у Трампа хватило смелости "в отличие от других президентов обеспечить, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, и чтобы их ядерный шантаж никогда не увенчался успехом. У нас есть лучший в мире переговорщик, который ведет к заключению выгодной сделки".

Сенатор Джек Рид, ведущий демократ в комитете Сената по вооруженным силам, утверждал, что война с Ираном ухудшила стратегическое положение США, поскольку Ормузский пролив закрыт, 13 американских военнослужащих погибли, многие получили ранения, а техника уничтожена.

"Доверие американского народа к нашей армии формировалось 250 лет. Вы разрушаете его за ничтожную часть этого времени", - заключил Рид.

Вступительное слово главы Пентагона на слушаниях было прервано протестующим против американских действий на Ближнем Востоке. Охрана быстро вывела из зала неизвестного, после чего выступление Хегсета продолжилось.

"Мы ценим права американцев на свободу выражения мнений, гарантированные Первой поправкой к Конституции, но нарушения порядка на этом слушании недопустимы", - заявил председатель комитета Роджер Уикер.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пентагон США Сенат Джек Рид Пит Хегсет Роджер Уикер
