В Пентагоне считают, что операцию против Ирана еще не пора согласовывать с Конгрессом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Установленный законом 60-дневный срок, в течение которого президент США может без согласования с Конгрессом вести боевые действия против Ирана, еще не истек, заявил в сенатском комитете по вооруженным силам глава Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, отсчет 60 дней "приостанавливается" из-за прекращения огня.

"Сейчас у нас действует режим прекращения огня, что, как мы понимаем, означает, что 60-дневный срок приостанавливается или останавливается во время прекращения огня, - сказал Хегсет. - Таково наше понимание, так что имейте это в виду".

"Я не думаю, что закон это поддерживает", - ответил он сенатору-демократу от Виргинии Тиму Кейну, который подчеркнул, что, по его мнению, срок истекает 1 мая.

Крайний срок установлен законом, принятым несколько десятилетий назад, который ограничивает применение силы без разрешения Конгресса. Резолюция о военных полномочиях 1973 года устанавливает сроки, когда законодатели должны быть уведомлены о военных действиях, и когда президент обязан вывести американские войска из конфликта в отсутствие разрешения Конгресса.

На слушаниях сенаторы-республиканцы поддержали аргумент Хегсета относительно отсчета времени в рамках закона о военных полномочиях. Сенатор-республиканец от Пенсильвании Брайан Фицпатрик в начале апреля внес резолюцию, в которой говорится, что "любой день, наступивший в день начала операции "Эпическая ярость" или после него, в течение которого Соединенные Штаты ведут переговоры о прекращении огня с правительством Ирана или заключили соглашение о прекращении огня, не должен засчитываться в один из 60 дней".

Аргумент Хегсета о том, что 60-дневный срок для получения одобрения Конгресса на военные операции должен быть приостановлен во время прекращения огня, был оспорен экспертами в области права, которые утверждают, что оставление войск на театре военных действий все еще является, в соответствии с духом закона, участием в боевых действиях. Некоторые также утверждают, что пауза не должна останавливать 60-дневный отсчет времени в соответствии с Резолюцией о военных полномочиях 1973 года.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

