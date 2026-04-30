США отменили часть пошлин на виски из Великобритании

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в четверг объявил о решении отменить часть пошлин на виски, которая мешает сотрудничеству производителей алкогольных напитков из Шотландии и Кентукки.

"В честь короля и королевы Великобритании, которые только что покинули Белый дом и скоро вернутся в их чудесную страну, я отменю те пошлины и ограничения на виски, которые мешают сотрудничеству Шотландии и Кентукки по виски и бурбону", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В феврале этого года в Ассоциации шотландского виски сообщали, что в 2025 году экспорт виски в США - самый ценный экспортный рынок отрасли - упал на 15% в связи с введением Трампом 10% пошлины в апреле 2025 года.

Организация призывала власти Великобритании заключить с США соглашение о возвращении к беспошлинной торговле алкоголем, в частности, этот вопрос с американским президентом обсуждали премьер-министр Великобритании Кир Стармер и первый министр Шотландии Джон Суинни.