ОАЭ с 1 мая выходят из организации ОПЕК и сделки ОПЕК+

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+.

Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.

"Это решение принято после всестороннего пересмотра производственной политики ОАЭ, а также наших текущих и будущих мощностей, и основано на наших национальных интересах и нашей приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка", - заявили в ОАЭ.

"Хотя краткосрочная волатильность, включая перебои в работе Персидского залива и Ормузского пролива, продолжает влиять на динамику предложения, основные тенденции указывают на устойчивый рост мирового спроса на энергоносители в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - подчеркнули в правительстве.

ОАЭ присоединились к ОПЕК в 1967 году через эмират Абу-Даби.

Решение покинуть организацию стран-экспортеров в ОАЭ объясняют эволюцией подхода, "повышающего гибкость реагирования на изменения рынка, одновременно продолжая вносить вклад в стабильность".

Ранее ОАЭ заявляли, что планируют увеличить добычные мощности до 5 млн б/с к 2027 году.

ОАЭ отмечают, что являются одним из самых конкурентоспособных по цене мировых производителей нефти с низким углеродным следом. "После выхода из организации ОАЭ продолжат действовать ответственно, постепенно и взвешенно наращивая добычу на рынке в соответствии со спросом и рыночными условиями", - говорится в заявлении.

Правительство страны заявило, что за время пребывания в организации ОПЕК Эмираты "внесли значительный вклад и даже большие жертвы для выгоды всех".

"Но теперь настало время сфокусировать свои усилия на том, что диктуют наши национальные интересы и наши обязательства в адрес инвесторов, клиентов, партнеров и мировых энергетических рынков", - подчеркнули в ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп, периодически критикующий ОПЕК, приветствовал решение ОАЭ о выходе из организации, отметив, что это позволит снизить цены на нефть.

В Кремле выразили надежду, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата.

"Важно, чтобы формат диалога сохранился, который позволяет балансировать энергетические рынки", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.