Крупный пожар произошел на ракетном эсминце ВМС США

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - На американском ракетном эсминце USS Higgins, который выполнял задачи в Тихом океане, произошел крупный пожар, в результате которого корабль был полностью выведен из строя, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на информированный источник.

По его данным, инцидент произошел на текущей неделе. Пожар вывел из строя электропитание и двигательную установку, после чего эсминец не смог продолжать движение.

Как отмечает телеканал, по состоянию на четверг, сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих не поступало.

Официального объяснения причин возгорания на одном из самых современных американских эсминцев пока нет. Точное место происшествия в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) также не разглашается.