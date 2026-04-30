ВМС США за время блокады перехватили 44 торговых судна, связанных с Ираном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - С начала блокады американские ВМС перехватили 44 связанных с Ираном торговых судна, которые выходили из иранских портов или направлялись в них, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На сегодняшний день 44 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт", - говорится в сообщении.

Ранее глава CENTCOM адмирал Брэд Купер сообщил, что с начала блокады ВМС США, в частности, перехватили 41 танкер, на которых в общей сложности находились 69 млн баррелей нефти.

"В настоящее время иранский режим не может продать 69 млн баррелей нефти, которые перевозил 41 танкер. Это более чем $6 млрд, которыми руководство Ирана не сможет воспользоваться для своей финансовой выгоды", - отметил адмирал.

Он подчеркнул, что "блокада очень эффективна, и американские войска по-прежнему полны решимости обеспечить ее полное соблюдение".

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ОАЭ с 1 мая выходят из организации ОПЕК и сделки ОПЕК+

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

 Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

Brent подешевела до $114,38 за баррель

Оценка Пентагоном трат в $25 млрд на операцию против Ирана не включает восстановление баз США

Новое хранилище для древнего льда начали строить в Антарктиде

Котировки нефти перешли к резкому падению

Сильная засуха обрушилась на КНДР

В ЕС хотят предложить Киеву краткосрочные преференции после отказа быстро принять Украину в союз
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1985 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9191 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов