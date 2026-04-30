ВМС США за время блокады перехватили 44 торговых судна, связанных с Ираном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - С начала блокады американские ВМС перехватили 44 связанных с Ираном торговых судна, которые выходили из иранских портов или направлялись в них, сообщило в четверг Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На сегодняшний день 44 коммерческим судам было приказано развернуться или вернуться в порт", - говорится в сообщении.

Ранее глава CENTCOM адмирал Брэд Купер сообщил, что с начала блокады ВМС США, в частности, перехватили 41 танкер, на которых в общей сложности находились 69 млн баррелей нефти.

"В настоящее время иранский режим не может продать 69 млн баррелей нефти, которые перевозил 41 танкер. Это более чем $6 млрд, которыми руководство Ирана не сможет воспользоваться для своей финансовой выгоды", - отметил адмирал.

Он подчеркнул, что "блокада очень эффективна, и американские войска по-прежнему полны решимости обеспечить ее полное соблюдение".