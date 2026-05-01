Поиск

Парламент Азербайджана приостанавливает сотрудничество с Европарламентом

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял на своем заседании в пятницу решение приостановить сотрудничество с Европарламентом в связи с антиазербайджанскими действиями европейских депутатов.

Кроме этого, Милли Меджлис прекращает участие в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

"В соответствии с уставом Парламентской ассамблеи Евронест начинается выполнение процедурных правил о прекращении членства Милли Меджлиса в этой организации, и в течение процедурного периода делегация Милли Меджлиса не будет участвовать в мероприятиях Парламентской ассамблеи Евронест", - сказано в решении.

В миреМИД Азербайджана вручил ноту протеста послу ЕС из-за резолюции ЕвропарламентаЧитать подробнее

Спикер парламента Сахиба Гафарова в пятницу заявила, что в последние 10 лет Европейский парламент проводит антиазербайджанскую политику. "После Второй Карабахской войны (осенью 2020 года - ИФ) антиазербайджанская риторика в Европарламенте заметно усилилась. С тех пор принято 13 резолюций, направленных против Азербайджана. Милли Меджлис не может молчать в ответ на предвзятую деятельность Европарламента против нашей страны", - сказала она.

Ранее в пятницу МИД Азербайджана вызвал посла ЕС в Баку Марияну Куюнджич, ей вручили ноту протеста в связи с резолюцией Европейского парламента от 30 апреля, содержащей "необоснованные и предвзятые" положения в отношении Азербайджана.

Азербайджан ЕС Европарламент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

