Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус, комментируя решение США отозвать 5 тыс. американских военнослужащих из Германии, заявил, что в перспективе Вашингтон может вывести весь свой контингент из Европы.

"Возможно, что США выведут войска из Европы, в том числе из Германии", - приводят западные СМИ его слова.

Поэтому, отметил Писториус, Европе нужно взять на себя больше ответственности за обеспечение собственной безопасности. Министр добавил, что "Германия находится на правильном пути", указав на планы расширения Бундесвера, на ускоренные закупки вооружений и строительство инфраструктурных объектов.

Он оценил число военных США, дислоцированных в ФРГ, в 40 тыс. человек. Глава Минобороны также уверял, что американское военное присутствие в Европе, особенно в Германии, служит интересам как европейцев, так и США.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты выведут в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что "США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии".

Контингент США в Германии - самый крупный в Европе. Согласно данным госдепа, по состоянию на декабрь 2025 года, в Германии дислоцировалось 36 тыс. 436 военнослужащих на действительной военной службе. По данным СМИ, вместе с гражданскими служащими численность доходит до 50 тыс. человек.

США Пентагон Германия Борис Писториус Европа
