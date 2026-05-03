Швеция запустила первый искусственный спутник Земли для разведки военных целей в РФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Швеция впервые запустила в космос свой спутник для разведки военных целей на территории России, сообщил в воскресенье общественный вещатель SVT.

"Запуск состоялся в воскресенье с авиабазы Ванденберг в Калифорнии и был выполнен космической компанией Space X", - говорится в сообщении.

По данным издания, запуск занял около 10 минут. Спутник выйдет на нужную орбиту примерно через месяц.

По словам начальника Космических сил Швеции Андерса Сундемана, в настоящее время вооруженные силы страны получают спутниковые снимки от союзников или с коммерческих спутников.

"В течение двух лет у Швеции будет около 10 собственных военных спутников на орбите Земли", - сказал Сундеман.

"Это очень ускоренный график, вызванный серьезной необходимостью. Нам нужно иметь информацию о целях и разведывательные данные с больших расстояний", - отметил он.

Согласно сообщению SVT, шведские спутники займутся картографированием потенциальных военных целей на территории России, а также ранним выявлением угроз, связанных с перемещением российских войск.

По словам Сундемана, для достаточного уровня отслеживания происходящего в России в регионе Балтийского моря и Арктике шведские спутники следует добавить к тем, которые есть у других стран НАТО.

Швеция
США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

