Политическое руководство Евросоюза прибыло в Ереван

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Делегация Европейского союза вечером в воскресенье прибыла в Армению для участия в первом саммите Армения-ЕС и 8-ом саммите Европейского политического сообщества.

В Ереван прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антонио Кошта, председатель Европейского парламента Роберта Мецола и глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

В аэропорту европейскую делегацию встретили спикер парламента Армении Ален Симонян и замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

Ранее в воскресенье сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Болгарии Илияна Йотова подписали совместную декларацию о стратегическом партнерстве в Ереване. Йотова находится в столице Армении для участия в 8-ом саммите Европейского политического сообщества.

В Ереване также находится премьер Канады Марк Карни. Как сообщила пресс-служба правительства Армении, Пашинян провел с ним встречу. Карни, в частности, заявил, что Канада готова оказать содействие в проведении парламентских выборов в республике 7 июня.

