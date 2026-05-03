Швеция задержала танкер, находящийся под антироссийскими санкциями

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Береговая охрана Швеции задержала танкер Jin Hui, находящийся под антироссийскими санкциями, сообщают в воскресенье шведские СМИ.

"Высадка на борт состоялась в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга в 14:00 и происходила в тесном сотрудничестве между Береговой охраной и соответствующими органами", - приводит общественный вещатель SVT слова министра гражданской обороны Карла-Оскара Болина.

Согласно сайту Marintaffic, cудно шло под сирийским флагом. Его длина составляет 182 метра, и, как сообщает Береговая охрана, за ним следили "уже некоторое время". Пункт назначения танкера пока не обнародован.

"Мы подозреваем нарушения закона о морском порядке, которое выражается в непригодности для плавания. Именно на этом фоне мы решили вмешаться", - сказал Маттиас Линдхольм, пресс-секретарь Береговой охраны.

Судно Jin Hui внесено в санкционные списки ЕС, Великобритании и Украины.

"Корабль доставляют на якорную стоянку для дальнейшего осмотра. На данный момент никто не арестован", - сообщил SVT ведущий расследование прокурор Адриен Комбье-Хогг.

