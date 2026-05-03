Макрон прибыл в Ереван

Ожидается подписание документа о стратегическом партнерстве между Францией и Арменией

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье прибыл в Армению для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества, после чего начнется его государственный визит.

В аэропорту "Звартноц" президента Франции встретили почетным караулом. Встречал Макрона президент Армении Ваагн Хачатурян.

4 мая Макрон примет участие в первом саммите Армения-ЕС, саммите Европейского политического сообщества. Государственный визит президента Франции начнется 5 мая.

Макрон в Ереване встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом страны Хачатуряном, возложит венок в мемориальном комплексе памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд", посетит музей-институт древних рукописей Матенадаран.

В рамках госвизита Макрон в сопровождении Пашиняна посетит второй по величине город Армении - Гюмри, где почтит память жертв землетрясения 1988 года.

Пашинян и Макрон в Гюмри будут присутствовать также на концерте "Музыкальный мост: Армения - Франция".

Ранее замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявлял, что Ереван и Париж в рамках визита Макрона подпишут документ о стратегическом партнерстве, ряд других документов по сотрудничеству в различных областях, в том числе в военно-технической сфере.

