США передали Тегерану ответ на предложенный план урегулирования

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Американская сторона передала Тегерану ответ на предложения по урегулированию конфликта в регионе, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багами. Его слова приводит агентство ИРНА.

Багаи сообщил, что сейчас американский ответ изучают.

Представитель МИД отметил, что иранский план сфокусирован только на завершении конфликта и не затрагивает вопросы иранской ядерной программы.

Багаи вновь подчеркнул, что Иран не приемлет переговоры через ультиматумы с навязанными дедлайнами.