Премьер Финляндии заявил о недопустимости нарушения финского пространства дронами ВСУ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо указал на недопустимость нарушения украинскими беспилотными летательными аппаратами финского воздушного пространства, сообщил телерадиовещатель Yle.

"Финляндия поддерживает Украину. (...) Тем не менее, недопустимо, что воздушное пространство Финляндии нарушается, что дроны заходят в наше воздушное пространство", - цитирует Yle его слова.

По словам Орпо, правительство располагает достоверной информацией о ночных событиях, когда финские пограничники выявили пролеты двух беспилотников над Финляндией в сторону границы с Россией. По его словам, "нарушение воздушного пространства всегда является серьёзным делом".

Орпо сказал, что Финляндия хорошо подготовлена к мониторингу и защите своего воздушного пространства от атак беспилотников.

Ранее пограничная служба сообщала, что через Финляндию пролетел один дрон в Виролахти близ российской границы. Позже последовало сообщение о еще одном беспилотнике, проследовавшем в сторону России в морском районе к юго-востоку от Хамины.

Аппараты больше не находятся в воздушном пространстве Финляндии, сообщили пограничники.

Округ береговой охраны Финского залива пограничной службы начал предварительное расследование ситуации с дронами.

В марте-апреле на территории Финляндии упали четыре беспилотника, все они были опознаны как украинские.