ВМС США перехватили 49 связанных с Ираном торговых судов с начала блокады

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - За время морской блокады американские ВМС перехватили уже 49 торговых судов, связанных с Ираном, сообщило в воскресенье Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"На сегодняшний день 49 коммерческих судов были перенаправлены в соответствии с блокадой. Американские силы по-прежнему полны решимости обеспечить ее полное соблюдение", - говорится в сообщении.

По сообщению командования, накануне глава CENTCOM адмирал Брэд Купер побывал на борту универсального авианесущего десантного корабля USS Tripoli, который задействован в операции по морской блокаде Ирана.

В ходе посещения корабля он побывал в его центре боевого управления, а также встретился с морскими пехотинцами, размещенными на его борту, и моряками.

В настоящее время американская морская пехота принимает самое активное участие в операции по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или направляющихся в иранские порты. Команды морпехов берут на абордаж такие суда в Оманском заливе, высаживаясь на их борт с вертолетов.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 13 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что блокада останется в силе до тех пор, пока с Ираном не будет достигнуто мирное соглашение. Иран называет блокаду нарушением действующего режима прекращения огня.