Первый саммит Армения-ЕС состоятся в Ереване 4-5 мая

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Первый саммит Армения-ЕС, 8-ой саммит Европейского политического сообщества и государственный визит президента Франции Эмманюэля Макрона пройдут в Ереване 4-5 мая, сообщило министерство иностранных дел Армении.

Ереван на саммите Армения-ЕС будет представлять премьер-министр Никол Пашинян, а Европейский союз - председатель Европейского совета Антонио Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит Армения-ЕС будет посвящен укреплению двусторонних отношений, в частности в сферах экономики, энергетики, транспорта, цифровых технологий и контактов между людьми. Лидеры также обсудят прогресс в обеспечении мира, безопасности, транспортной инфраструктуры и процветания на Южном Кавказе, а также текущие глобальные вызовы.

На саммит Европейского политического сообщества в числе глав стран ЕС и европейских организаций приглашены также президенты Турции и Украины.

Президент Франции Макрон посетит Армению 3-5 мая. В рамках визита Макрон сначала примет участие в саммите Европейского политического сообщества, а 5 мая начнется его государственный визит.

Состоится беседа премьер-министра Армении и президента Франции в формате тет-а-тет, за которой последует встреча лидеров двух стран в расширенном составе. После церемонии подписания документов Никол Пашинян и Эмманюэль Макрон выступят с заявлениями для представителей СМИ.

Макрон возложит венок в Мемориальном комплексе "Цицернакаберд" памяти жертв геноцида армян в Османской Турции.

В рамках государственного визита президент Франции в сопровождении премьер-министра Армении посетит город Гюмри на севере Армении, где почтит память жертв землетрясения 1988 года.

Пашинян и Макрон в Гюмри будут присутствовать на концерте под названием "Музыкальный мост: Армения - Франция".

На организацию концерта правительство Армении выделило чуть более $1 млн из своего резервного фонда.

