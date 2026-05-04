В Иране считают нарушением перемирия любое вмешательство США в судоходство в Ормузском проливе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в новый режим судоходства в Ормузском проливе будет рассматриваться Тегераном как прямое нарушение режима прекращения огня.

"Любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня", - написал Азизи в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его.

"Мы сообщили странам (чьи суда находятся в проливе - ИФ), что будем направлять их суда, чтобы они смогли покинуть этот заблокированный район", - написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что США будут оказывать помощь судам стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана.

Трамп назвал эту операцию "Проект Свобода", призвал не мешать ее проведению. При этом он не уточнил способ ее проведения.