Поиск

Канцлер Германии заявил, что США не будут размещать крылатые ракеты "Томагавк" в Германии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что США пока не будут размещать крылатые ракеты Tomahawk на германской земле, но подчеркнул, что это решение не связано с последствиями его недавней критики президента Дональда Трампа в связи с войной с Ираном.

"У американцев сейчас недостаточно вооружений. Объективно говоря, практически нет возможности поставок подобных систем вооружения", - заявил Мерц в эфире общественной телерадиокомпании ARD.

Ракеты, обещанные бывшим президентом США Джо Байденом в 2024 году, предназначались для укрепления потенциала сдерживания Германии до тех пор, пока Европа не разработает собственные системы, напомнил он.

Мерц также указал, что объявленный вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии "не является чем-то новым", отметив, что контингент был размещен на временной основе при Байдене и что его вывод обсуждался уже некоторое время.

Канцлер опроверг любую связь между заявлениями Трампа и его собственными критическими замечаниями по поводу войны США против Ирана, включая его заявление о том, что Иран "унизил" США за столом переговоров.

"Никакой связи нет", - сказал Мерц. "И я не собираюсь отказываться от сотрудничества с Дональдом Трампом", - добавил он.

Канцлер также заявил, что он не сомневается в приверженности США сотрудничеству в рамках НАТО, в том числе по вопросу ядерного сдерживания. "Американцы - наши важнейшие партнеры в Североатлантическом альянсе", - подчеркнул Мерц.

Иран НАТО США Фридрих Мерц Трамп Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

 Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

 США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

 Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

Трамп заявил, что США будут помогать судам покинуть Ормузский пролив

Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

 Израильские СМИ утверждают, что Трамп отверг новое иранское предложение об урегулировании

КСИР заявил, что Трамп должен выбрать между невозможной военной операцией и плохим соглашением

США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

 США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2019 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9218 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов