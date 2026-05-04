Канцлер Германии заявил, что США не будут размещать крылатые ракеты "Томагавк" в Германии

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что США пока не будут размещать крылатые ракеты Tomahawk на германской земле, но подчеркнул, что это решение не связано с последствиями его недавней критики президента Дональда Трампа в связи с войной с Ираном.

"У американцев сейчас недостаточно вооружений. Объективно говоря, практически нет возможности поставок подобных систем вооружения", - заявил Мерц в эфире общественной телерадиокомпании ARD.

Ракеты, обещанные бывшим президентом США Джо Байденом в 2024 году, предназначались для укрепления потенциала сдерживания Германии до тех пор, пока Европа не разработает собственные системы, напомнил он.

Мерц также указал, что объявленный вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии "не является чем-то новым", отметив, что контингент был размещен на временной основе при Байдене и что его вывод обсуждался уже некоторое время.

Канцлер опроверг любую связь между заявлениями Трампа и его собственными критическими замечаниями по поводу войны США против Ирана, включая его заявление о том, что Иран "унизил" США за столом переговоров.

"Никакой связи нет", - сказал Мерц. "И я не собираюсь отказываться от сотрудничества с Дональдом Трампом", - добавил он.

Канцлер также заявил, что он не сомневается в приверженности США сотрудничеству в рамках НАТО, в том числе по вопросу ядерного сдерживания. "Американцы - наши важнейшие партнеры в Североатлантическом альянсе", - подчеркнул Мерц.