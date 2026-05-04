В Японии начали переговоры о закупках казахстанской нефти

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Глава национальной нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Асхат Хасенов обсудил возможности поставок казахстанской нефти в Японию с парламентским заместителем министра иностранных дел Японии Арфией Эри, сообщил КМГ. Хасенов встретился с японской делегацией в Астане.

"Речь шла о возможностях поставок казахстанской нефти в Японию на взаимовыгодных условиях", - говорится в пресс-релизе.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества с бизнес-структурами Японии в области геологоразведки.

"В настоящее время КМГ реализует масштабную геологоразведочную программу, и национальная компания предлагает участие в ряде перспективных проектов", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, собеседники рассмотрели потенциал партнерства по сокращению выбросов метана.

одчеркнута стратегическая заинтересованность КМГ в реализации соответствующего проекта в рамках механизма Joint Crediting Mechanism (JCM) между Казахстаном и Японией", - говорится в сообщении.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.