Через Ормузский пролив прошел танкер Idemitsu Maru с грузом нефти для Японии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Танкер Idemitsu Maru под флагом Панамы, принадлежащий дочерней структуре японской нефтяной компании Idemitsu Kosan Co., Ltd., смог миновать Ормузский пролив без уплаты пошлины, сообщает Kyodo News.

Сначала агентство узнало об этом от источника в правительстве Японии, затем прохождение через пролив танкера с тремя гражданами Японии на борту подтвердила в соцсетях премьер-министр Санаэ Такаити.

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic, судно длиной более 300 м прошло через пролив примерно в 18:00 по японскому времени 28 апреля (12:00 по Москве), и, по оценкам, ему потребуется около трех недель, чтобы прибыть в город Нагоя.

В начале марта на судно загрузили нефть в Саудовской Аравии, но танкер больше недели простоял у берегов ОАЭ, прежде чем начать двигаться в сторону пролива. Судно, по примерным данным, перевозит 2 млн баррелей нефти.

Глава Японской ассоциации судовладельцев Хитоси Нагасава заявил, что 41 судно, связанное с Японией, все еще находится в Персидском заливе, и что он надеется на дальнейшую поддержку для обеспечения их безопасного и беспрепятственного отплытия в скором времени.

СМИ напоминают, что Япония сильно зависит от поставок нефти с Ближнего Востока, и большая часть этих поставок проходит через Ормузский пролив. Фактическое закрытие этого важнейшего водного пути привело к резкому росту цен на нефть.