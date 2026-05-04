В Швеции арестовали капитана танкера, находящегося под антироссийскими санкциями

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Швеции арестовали капитана танкера Jin Hui, находящегося под антироссийскими санкциями.

"Капитан судна, гражданин Китая, арестован по подозрению в подделке документов и нарушении шведского Закона о морском порядке, которое выражается в непригодности для плавания", - заявил СМИ ведущий расследование прокурор Адриен Комбье-Хогг.

Как сообщалось, в воскресенье Береговая охрана Швеции задержала недалеко от Треллеборга танкер Jin Hui, находящийся под антироссийскими санкциями ЕС и Великобритании.

Согласно сайту Marintraffic, cудно шло под сирийским флагом. Его длина составляет 182 метра, и, как сообщает Береговая охрана, за ним следили "уже некоторое время".

Шведские СМИ отмечают, что это уже пятое судно, задержанное властями за короткое время. Они утверждают также, что судно шло под ложным флагом.

Танкер направлен на якорную стоянку для дальнейшего осмотра.

Китай Швеция
