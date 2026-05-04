В Иране заявили об ударе по патрульному кораблю США близ Ормузского пролива

Военные Ирана запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщают иранские СМИ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Военные в Иране запустили две ракеты по патрульному кораблю США недалеко от Ормузского пролива, сообщают в понедельник иранские СМИ со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, ракеты попали по кораблю, после чего он прекратил движение в сторону пролива и ушел в другом направлении.

В сообщениях указывается, что корабль игнорировал предупреждения иранских ВМС, после чего было решено открыть по нему огонь.

Агентство "Фарс" отмечает, что Иран не допускает несогласованных с иранской стороной передвижений иностранных кораблей и судов через Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом, предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.