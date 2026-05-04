Поиск

В Иране заявили об ударе по патрульному кораблю США близ Ормузского пролива

Военные Ирана запустили две ракеты по американскому кораблю, сообщают иранские СМИ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Военные в Иране запустили две ракеты по патрульному кораблю США недалеко от Ормузского пролива, сообщают в понедельник иранские СМИ со ссылкой на источники.

Согласно этим данным, ракеты попали по кораблю, после чего он прекратил движение в сторону пролива и ушел в другом направлении.

В сообщениях указывается, что корабль игнорировал предупреждения иранских ВМС, после чего было решено открыть по нему огонь.

Агентство "Фарс" отмечает, что Иран не допускает несогласованных с иранской стороной передвижений иностранных кораблей и судов через Ормузский пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом, предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.

Хроника 28 февраля – 04 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В CENTCOM опровергли сообщение о ракетном ударе КСИР по кораблю ВМС США

Brent подорожала до $112,08 за баррель

КСИР заявил, что не пустил в Ормузский пролив американские эсминцы

Berkshire Hathaway нарастила квартальную чистую прибыль более чем вдвое

Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

 Brent слабо дешевеет и торгуется у $108,05 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 мая

Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

 Уолл-стрит не показала единой динамики в пятницу

Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

 Монстр-трак пробил ограждение и въехал в толпу на юго-западе Колумбии

США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

 США задействуют эсминцы и самолеты в операции по проведению судов через Ормуз

Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом

 Мерц заявил, что вывод войск США из Германии не связан с разногласиями с Трампом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2030 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9229 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов