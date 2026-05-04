ЕК готова обсуждать с Лондоном присоединение к займу для Украины в 90 млрд евро

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) назвали важным политическим сигналом пожелание Великобритании присоединиться к займу для Украины в 90 млрд евро, о чем в понедельник сообщили международные СМИ.

"Соединенное Королевство пожелало присоединиться к пакету помощи Украине в 90 млрд евро. Это первый шаг. Разумеется, надо видеть итог переговоров. Стороны должны достичь согласия по ряду пунктов", - заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

Он сообщил, что Великобритания должна соблюсти три условия, чтобы подключиться к этой программе помощи для Украины.

"Прежде всего, должно быть партнерство с Европейским союзом в области безопасности и обороны. У Соединенного Королевства таковое имеется с мая прошлого года", - сказал Уйвари.

"Второе условие: Соединенное Королевство должно предложить значительную финансовую и военную поддержку Украине. Все это нужно будет оценить", - продолжил представитель ЕК.

"И в-третьих, Соединенное Королевство должно обязаться справедливым и пропорциональным образом участвовать в покрытии расходов по займу. Нужно, чтобы это было пропорционально стоимости контрактов, предоставленных организациям, базирующимся в Соединенном Королевстве", - объяснил пресс-секретарь.

Он добавил, что Еврокомиссия готова к тому, чтобы как можно скорее продвигаться в решении этих вопросов с Великобританией.

Уйвари в ответ на уточняющий вопрос разъяснил, что участие Лондона в этой программе не изменит предусмотренный объем помощи Украине по кредиту в 90 млрд евро.

Европейские СМИ, в частности бельгийская газета Le Soir, сообщили, что Великобритания объявила в понедельник о начале переговоров с ЕС о том, чтобы на ее военное оснащение могли распространяться контракты по вооружениям для Украины в рамках предусмотренного для Киева займа в 90 млрд евро.