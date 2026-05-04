Фон дер Ляйен и Стармер обсудили возможное участие Лондона в кредите Украине в 90 млрд евро

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и премьер Великобритании Кир Стармер обсудили возможное присоединение Лондона к кредиту ЕС для Украины в 90 млрд евро, говорится в понедельник в их совместном заявлении.

"Мы обменялись мыслями о плане Великобритании по участию в кредите на 90 млрд евро для Украины и сошлись на том, что это было бы большим шагом в развитии оборонно-промышленного сотрудничества Великобритании и ЕС", - говорится в заявлении по итогам встречи на саммите Европейского политического сообщества в Армении.

Стороны также договорились начать переговоры по участию Лондона в европейских инициативах в сфере инноваций.

Совет ЕС принял 23 апреля решение о выделении Украине в 2026-2027 годах кредита в 90 млрд евро.