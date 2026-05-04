ОАЭ обвинили Иран в атаке на судно в Ормузском проливе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - МИД ОАЭ обвинил в понедельник иранскую сторону в проведенной при помощи БПЛА атаке на судно государственной нефтяной компании Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).

"ОАЭ решительно осуждают террористическую атаку Ирана с применением двух беспилотников на судно ADNOC при проходе через Ормузский залив. Пострадавших нет", - говорится в заявлении МИД ОАЭ в соцсети X. В нем не указывается дата инцидента.

ОАЭ призывают Тегеран прекратить подобные атаки, соблюдать режим прекращения огня и разблокировать Ормузский пролив для стабильности в регионе и в мире, отмечает МИД страны.

The Guardian, в свою очередь, указывает, что атакованное судно является нефтяным танкером MV Barakah. Согласно газете, танкер шел пустой.

Иранская сторона пока не комментировала произошедшее.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.

Хроника 28 февраля – 04 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ОАЭ Ормузский пролив
Фицо хочет встретиться с Путиным в Москве и возложить цветы на могилу Неизвестного солдата

