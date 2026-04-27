Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

2000-летний хлеб из римского военного лагеря, верховный хищник позднемеловых морей, а также эффект генной терапии врожденной глухоты

Фото: Friso Gentsch/picture alliance via Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые заполучили фрагменты костей императоров Священной Римской империи Оттона I Великого (912- 973 годы жизни) и Генриха II Святого (973-1024 годы жизни)и подтвердили подлинность останков этих представителей Саксонской династии (она же – Людольфингская или Оттонская). Таким образом, в немецких соборах хранятся подлинные останки средневековых исторических деятелей, которые приходились друг другу двоюродным дедом и внучатым племянником. В их геномах ученые выявили не только общие по происхождению сегменты, указывающие на родство третьей степени, но и идентичные последовательности Y-хромосомы.

- Инфузия донорских регуляторных дендритных клеток перед трансплантацией печени позволяет полностью отменить иммуносупрессивные препараты через год после операции примерно трети пациентов.

- Событие Мияке, произошедшего около 660 года до нашей эры, уточнили по древесине, найденной в Лапландии: рост избыточного радиоуглерода начался еще во второй половине 665 года до нашей эры, а уже на следующий год его количество достигло почти максимального значения.

- Препарат, содержащий рабочую копию гена слухового белка отоферлина, получили 42 китайских пациента с глухотой, вызванной дефектами этого гена. Слух восстановился у 90% участников.

- Трансплантация фекалий не уменьшает колонизацию кишечника бактериями с множественной лекарственной устойчивостью.

- В римском военном лагере, который был расположен на территории современного швейцарского города Виндиш, нашли 2000-летний хлеб. Он сохранился в земле благодаря тому, что обуглился. Хлеб похож на небольшую лепешку диаметром примерно 10 см и толщиной около 3 см. Предварительный анализ этой находки провели специалисты из Базельского университета, потом ее изучат в лаборатории в Вене. По словам исследователей, такие продукты питания редко сохраняются со столь древних времен, так как для этого обычно должны совпасть множество факторов.

- Головоногие моллюски Nanaimoteuthis jeletzkyi и N. haggarti, которые населяли моря в конце мелового периода, относились к подотряду плавниковых осьминогов. А еще самые крупные особи N. haggarti потенциально могли дорастать до 18,6 метра в длину, что делало их крупнейшими морскими животными своего времени.

- Палеогенетики получили новый aргумент в пользу иноземного происхождения польской динaстии Пястов: большая часть прaвителей была потомками мужчины с редкой Y-хромосомной последовательностью, которая может быть связана с чужеземцами. Подробности – в разборе N+1.