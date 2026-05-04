QatarEnergy продлила форс-мажор по поставкам СПГ до середины июня

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Государственная компания Катара QatarEnergy продлила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа до середины июня, поскольку Ормузский пролив остается практически полностью закрытым для движения танкеров, сообщает Bloomberg.

Клиенты Qatar Energy получили соответствующие уведомления, отмечают источники агентства.

Форс-мажор объявляется в случаях, когда чрезвычайные обстоятельства не позволяют компаниям выполнять контрактные обязательства. QatarEnergy периодически направляет соответствующие уведомления клиентам после начала войны США и Израиля с Ираном в конце февраля.

Цены на газ в Европе и Азии выросли в результате конфликта, из-за которого почти пятая часть мировых поставок СПГ оказалась заблокирована, в частности, поставки из Катара и ОАЭ. СПГ-предприятие QatarEnergy в промышленной зоне Ras Laffan было повреждено в результате ракетных атак Ирана в марте.