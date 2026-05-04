СМИ сообщили, что движение судов через Ормузский пролив остается на минимальном уровне

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ормузский пролив в понедельник пересекло всего два судна в то время, как военные США объявили об операции "Свобода" по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через пролив, сообщает в понедельник Bloomberg.

По данным агентства, из Персидского залива вышел связанный с Ираном газовоз для перевозки сжиженных углеводородных газов; в обратном направлении проследовал имеющий отношение к Индии контейнеровоз.

Вместе с тем, сухогруз под флагом Панамы и два судна, принадлежащих КНР, не решились выйти из Персидского залива и повернули на запад.

По данным Bloomberg, накануне из залива двигался только один сухогруз и еще несколько небольших судов. В залив шли один СПГ-танкер и один сухогруз.

В Вашингтоне настаивают, что Ормузский пролив под контролем США, а не Ирана

Те суда, которые при прохождении Ормузского пролива, не отключали систему передачи сигналов о местоположении, двигались по северному маршруту, одобренному властями Ирана.

При этом, уточняет агентство, значительная часть судов, связанных с Ираном и покинувших Персидский залив, остаются в Оманском заливе. Неясно, сдерживает ли их блокада США: американские корабли на данный момент находятся еще восточнее.

Bloomberg отмечает, что связанные с Ираном суда могут отключать систему передачи данных с целью избежать обнаружения. К такой практике они прибегали, подходя к Ормузском проливу, еще до блокады США иранских портов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе. В Центральном командовании ВС США отмечали, что провели через пролив два судна под флагом США.

Иран Ормузский пролив
