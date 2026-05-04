В Вашингтоне настаивают, что Ормузский пролив под контролем США, а не Ирана

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что контроль над Ормузским проливом принадлежит США, а не Ирану.

"У Ирана нет контроля над Ормузским проливом, абсолютный контроль над Ормузским проливом - у нас", - сказал Бессент в эфире Fox News.

Бессент отметил, что Иран пытается ограничить свободу международной навигации в проливе, в то время как США препятствуют таким попыткам Тегерана. По его словам, действия США нужно расценивать как "гуманитарные усилия".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные будут помогать судам, заблокированным в Ормузском проливе, покинуть его. При этом предполагается, что эта операция не будет предусматривать присутствия ВМС США в проливе.